В Ленинском районе Уфы появятся два новых детских сада

В Ленинском районе Уфы полным ходом идет строительство двух новых детских садов. Как сообщил в своем Telegram-канале глава районной администрации Олег Котов, работы ведутся одновременно на двух площадках.
В микрорайоне Кооперативный строительные работы близятся к завершению. Здесь возводится двухэтажное здание дошкольного учреждения, которое сможет принять 156 детей. В саду будет организовано шесть групп, включая ясельную.
Параллельно в жилом районе Затон-Восточный продолжается возведение еще одного детского сада, рассчитанного на 260 воспитанников. В настоящее время на этой площадке активно ведутся монтажные работы и благоустройство прилегающей территории.
