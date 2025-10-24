Ричмонд
В Ленинском районе Уфы появятся два новых детских сада

Одновременно строятся два дошкольных учреждения в уфимском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Уфы полным ходом идет строительство двух новых детских садов. Как сообщил в своем Telegram-канале глава районной администрации Олег Котов, работы ведутся одновременно на двух площадках.

В микрорайоне Кооперативный строительные работы близятся к завершению. Здесь возводится двухэтажное здание дошкольного учреждения, которое сможет принять 156 детей. В саду будет организовано шесть групп, включая ясельную.

Параллельно в жилом районе Затон-Восточный продолжается возведение еще одного детского сада, рассчитанного на 260 воспитанников. В настоящее время на этой площадке активно ведутся монтажные работы и благоустройство прилегающей территории.

