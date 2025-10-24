«Эффективный инвестор» оставил 300 млн рублей долгов и не знает, что делать«. Лукашенко высказался о ситуации с “Белвестом”

Президент Беларуси Александр Лукашенко на большом совещании по Витебской области в пятницу, 24 октября, сказал о ситуации с «Белвест», где инвестор оставил долг 300 миллионов рублей. Подробности пишет БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что государственную поддержку уже просят знаменитой обувной фабрике «Белвест». По словам Александра Лукашенко, «эффективный инвестор» оставил 300 миллионов рублей долгов и не знает, что делать.
— А через дорогу — «Марко». Работает. Почему к нему не обратиться: «Подскажи, что за проблема?» — поинтересовался президент Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что нужно сохранить в Беларуси.
Ранее Лукашенко сказал, в какой отрасли Беларуси за ошибки будет персональный спрос.
Кроме того, Лукашенко назвал площадку для решений по преодолению глобальных вызовов и угроз.