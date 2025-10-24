В Азовском море восстановились запасы осетра

Ранее мы писали, что в Азово-Черноморском бассейне за 2024 год выросла популяция креветки, пиленгаса и осетровых. За прошлый год выловлено более 35 тысяч тонн морепродуктов. Лидером по объему добычи водных биоресурсов является Севастополь (больше 17 тысяч тонн), на втором месте Краснодарский край (больше 6 тысяч тонн), на третьем — Республика Крым (4,7 тысяч тонн).