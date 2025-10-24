Ричмонд
Цены на крымскую барабульку выросли из-за популярности здорового питания

Эксперт рассказал, почему в Крыму растет цена на барабульку.

Источник: Комсомольская правда

Цены на крымскую барабульку растут из-за роста популярности натуральной еды. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил Руслан Фаткуллин, известный как популяризатор морской рыбалки и автор канала «Руслан и его план!».

По его мнению, значительно дорожают натуральные и местные продукты. Рыба, в частности, становится все дороже из-за популярности правильного питания.

«Ты можешь колу и бургер купить в любой точке мира. А если ты хочешь местную барабульку, это себе может позволить только человек немножко премиум-сегмента», — отметил Фаткуллин.