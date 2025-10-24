Биолог объяснил, почему калининградцев до сих пор тревожат комары

Жители Калининграда стали замечать в своих квартирах комаров разных видов. При этом часть насекомых ведёт себя агрессивно и пьёт кровь. Разобраться в причинах необычной активности «Клопс» помог биолог Дмитрий Дорохин.
Проблема коснулась жителей разных частей города. Алиса, проживающая на пересечении Комсомольской и Чекистов, отмечает, что, несмотря на прохладную погоду, по вечерам в дом проникает много комаров: «Одни — крупные, малоподвижные и быстро гибнут, а другие, помельче, больно кусают детей». Олег с окраины Калининграда также столкнулся с нашествием насекомых уже после начала отопительного сезона.
Подобные вещи заставляют верить в конспирологические теории о том, что глобальное потепление наступает быстрее, чем мы думаем", — сетует мужчина.
По мнению специалиста, наблюдаемое разнообразие объясняется тем, что в наших широтах обитает множество видов комаров, и далеко не все из них являются кровососами. «Встречаются совершенно не опасные и даже симпатичные комары-звонцы. Самцы имеют шикарные пушистые усы, а колющего хоботка у них нет», — уточняет Дорохин. По его словам, безвредны для человека и часто попадающиеся на глаза крупные комары-долгоножки, а также болотницы.
Не соответствующую сезону активность специалист связывает с биологическими особенностями комаров. Болотницы, например, могут жить даже в холодное время года. «Кровососущие комары часто впадают с приходом холодов в состояние гипобиоза, легко выходя из него при потеплении, что мы и наблюдаем сейчас», — объясняет специалист.
Ещё один фактор — сырые подвалы, где из-за постоянной влажности комары могут размножаться круглый год. Взрослые особи затем проникают в квартиры через систему вентиляции. «В целом, на мой взгляд, в наблюдаемой сейчас ситуации виновато пришедшее потепление, вызвавшее активизацию ещё не ушедших на зиму комаров», — резюмировал специалист.
