Биолог объяснил, почему калининградцев до сих пор тревожат комары

По мнению специалиста, наблюдаемое разнообразие объясняется тем, что в наших широтах обитает множество видов комаров, и далеко не все из них являются кровососами. «Встречаются совершенно не опасные и даже симпатичные комары-звонцы. Самцы имеют шикарные пушистые усы, а колющего хоботка у них нет», — уточняет Дорохин. По его словам, безвредны для человека и часто попадающиеся на глаза крупные комары-долгоножки, а также болотницы.