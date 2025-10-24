Ричмонд
ФСО сообщило о плановых учениях у дома правительства и здания Госдумы

Федеральная служба охраны (ФСО) проведет в Москве плановые тактико-специальные учения с 27 по 30 октября, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Основные этапы пройдут на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента, Совета Федерации и Государственной думы. В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, сообщили в ведомстве.

ФСО отметила, в связи с учениями никаких ограничений передвижения для граждан и проезда транспорта не предусмотрено.

Аналогичные учения ФСО проводит ежегодно. В 2024 году они прошли с 29 по 31 октября, а в 2023 — с 1 по 3 ноября. Тогда бронетехнику и части нацгвардии подогнали к правительственным зданиям.