Сразу несколько остановок перенесли в Нижнем Новгороде

Несколько остановок перенесли в Нижнем Новгороде в целях повышения безопасности дорожного движения, сообщила ведущий аналитик группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в социальных сетях.
Остановочный пункт «Улица Артельная» для трамвайных маршрутов № 5 и 18 (в направлении площади Лядова) перенесли на 50 метров назад — к дому № 34 «Б» по улице Пушкина, в направлении Мызы данная остановка перенесена на 70 метров вперед — к дому № 21 по улице Пушкина.
«Остановочные пункты “Учебный центр” для автобусных маршрутов № 28, 62, 80 и 82 в направлении улицы Бекетова перенесён на 40 метров назад (напротив дома № 23 “А” по улице Нартова), в направлении Анкудиновского шоссе — перенесён на 70 метров назад (к дому № 21 по улице Нартова)», — рассказали в ЦРТС.
Кроме того, остановку «Улица Медицинская» для трамвайных маршрутов № 5 и 19 (в направлении Мызы) сдвинули на 70 метров — к домам № 29, 31 по улице Нартова. А пункт «Улица Медицинская» для автобусов № 28, 62, 80, 82 (в направлении улицы Бекетова) — на 30 метров назад. Теперь она находится у дома № 29 по улице Нартова.
