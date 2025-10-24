Сразу несколько остановок перенесли в Нижнем Новгороде

Кроме того, остановку «Улица Медицинская» для трамвайных маршрутов № 5 и 19 (в направлении Мызы) сдвинули на 70 метров — к домам № 29, 31 по улице Нартова. А пункт «Улица Медицинская» для автобусов № 28, 62, 80, 82 (в направлении улицы Бекетова) — на 30 метров назад. Теперь она находится у дома № 29 по улице Нартова.