Белорусские планшеты «Горизонт» начнут продавать в декабре 2025

«Горизонт» сказал, когда можно будет купить белорусские планшеты.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские планшеты «Горизонт» начнут продавать в декабре 2025 года. Подробности озвучил генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Горизонт” Юрий Предко, пишет БелТА.

Про выпуск белорусских планшетов стало известно в июле 2025 года (подробнее мы писали здесь).

— Серийное производство белорусских планшетов стартует в ноябре, а массовые поставки в магазины планируются в декабре, до новогодних праздников, — уточнил генеральный директор.

Юрий Предко добавил, что запускаются современные высокотехнологичные линии, которые обеспечивают качество и стабильность выпускаемой продукции. Он уточнил: уже было закуплено оборудование и в скором времени технические процессы будут запущены.

— Для обеспечения высокого качества и соответствия технологическим требованиям для производства планшетов используются чистые, почти стерильные комнаты — специальные помещения с контролируемым микроклиматом и уровнем загрязнений, — уточнил гендиректор.

По его словам, в подобных помещениях минимизируется пыль и бактерии, используется специальная одежда для сотрудников. Кроме того, воздух тщательно фильтруется и циркулирует по определенным схемам.

