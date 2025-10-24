Минниханов отметил ввод в эксплуатацию нового «Метеора 2020»

«Собранный у нас в Татарстане “Метеор 2020” имени Германа Серебренникова совершил свой первый рейс из Казани вверх по Волге в сторону Свияжска», — заметил Раис РТ.
Он напомнил, что у компании «Флот РТ» это уже четвертое судно такого класса. Рейсы на новых «метеорах» планируется выполнять до 9 ноября, а часть социальных водных маршрутов будет работать до 16 ноября.
«Татарстанның мактаулы машина төзүчесе исеме белән аталган корабны узган елның февралендә Горький исемендәге Яшел үзән суднолар заводында төзи башлаганнар иде (в переводе — “В феврале прошлого года корабль, названный именем почетного машиностроителя Татарстана, начали строить на Зеленодольском судозаводе имени Горького”)», — добавил Минниханов.