В Омске из-за разлива топлива ввели режим ЧС

Сегодня, 24 октября, администрация города Омска опубликовала постановление об установлении локального режима ЧС. Сам документ датирован 21 сентября.
В этот день на автомобильной дороге по улице 10 лет Октября произошло ДТП с участием бензовоза. В результате аварии на дорогу пролилось девять тонн дизельного топлива.
Границами зоны ЧС мэрия объявила дорогу общего пользования между гипермаркетом «Бауцентр», расположенным по адресу улице 10 лет Октября, 190, и автозаправочной станцией по улице 10 лет Октября, дом 223.
С момента принятия постановления органы управления должны были следить за состоянием окружающей среды и организовать работы по ликвидации последствий ЧП. В частности, специалисты БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» должны были засыпать место разлива песком. Работы должны были быть выполнены до 22 октября. Госавтоинспекции было рекомендовано организовать объезд зоны ЧС.