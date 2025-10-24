В Омске из-за разлива топлива ввели режим ЧС

С момента принятия постановления органы управления должны были следить за состоянием окружающей среды и организовать работы по ликвидации последствий ЧП. В частности, специалисты БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» должны были засыпать место разлива песком. Работы должны были быть выполнены до 22 октября. Госавтоинспекции было рекомендовано организовать объезд зоны ЧС.