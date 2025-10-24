Экс-директор печально известной школы № 117 в Сормове сделала заявление

Напомним, 11 марта восьмиклассник пронес в школу нож и во время урока ранил двух одноклассников из-за затяжного конфликта. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Расследование завершено, материалы рассматриваются в суде. В отношении директора прокуратура Сормовского района утвердила обвинительное заключение. Следствие установило, что в день происшествия в школе не функционировали рамки металлоискателя, что и позволило ученику беспрепятственно пронести оружие. Ответственность за отключение оборудования возложили на директора. В разговоре с журналистами «Кстати…» (16+) экс-директор признала, что решила отключить рамки.