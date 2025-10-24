Ричмонд
В Башкирии на дорогах ухудшается видимость из-за тумана

В Башкирии водителям советуют быть осторожнее из-за тумана.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии обратилось к автолюбителям с рекомендацией быть особенно внимательными на дорогах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ближайшее время ожидается значительное ухудшение видимости из-за тумана: в некоторых местах она может снизиться до 500 метров и даже меньше.

Согласно прогнозу метеорологов, в регионе установится переменная облачность без серьезных осадков. Однако ночью и в утренние часы в отдельных районах вероятны густые туманы. Ветер будет слабым и периодически менять направление. Температурный режим ожидается в пределах от −3 до +2 градусов ночью, причем в восточных районах возможно похолодание до −8 градусов. Днем воздух прогреется до +5…+10 градусов.

В уфимском районе осадков не предвидится, но здесь также возможны туманы в ночное и утреннее время. Ветер останется слабым с переменным направлением. Ночные температуры будут около нулевой отметки, дневные — от +6 до +8 градусов.

