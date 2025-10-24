В Башкирии на дорогах ухудшается видимость из-за тумана

МЧС Башкирии обратилось к автолюбителям с рекомендацией быть особенно внимательными на дорогах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ближайшее время ожидается значительное ухудшение видимости из-за тумана: в некоторых местах она может снизиться до 500 метров и даже меньше.