В Омской области восстановили леса на площади 2,15 тыс. га

Специалисты лесхозов Омской области проводят лесовосстановительные работы на площади в 2,15 тыс. га, сообщил первый заместитель начальника главного управления лесного хозяйства региона Евгений Старокожев. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Комплекс работ включает в себя искусственное лесовосстановление, лесоразведение, содействие естественному лесовосстановлению, агротехнический уход за лесными культурами, подготовку почвы к будущему сезону. По словам Евгения Старокожева, практически все работы по нацпроекту уже завершены.
По информации главного управления лесного хозяйства Омской области, в возобновлении лесов в последние годы активно участвуют волонтеры. В 2025 году с их помощью было высажено более 300 тысяч деревьев во время акций «Сад памяти» и «Сохраним лес».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.