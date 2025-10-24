Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бийске провели профилактическую акцию по борьбе с раком груди

Свыше 70 человек проверили здоровье в онкодиспансере.

Более 70 человек приняли участие в профилактической акции по борьбе с раком молочной железы, прошедшей в онкологическом диспансере города Бийска. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.

Во время акции посетители могли проверить свое здоровье. Осмотр проводили два онколога и онколог-маммолог.

«У пятерых пациентов выявлено подозрение на злокачественные новообразования, их направили на дальнейшие диагностические исследования: УЗИ, маммографию. Всем желающим были даны указания по проведению самообследования молочных желез. В регистратуре предлагались информационные материалы», — прокомментировала онколог-маммолог Анастасия Быкова.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.