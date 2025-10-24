В Ростовской области к празднованию 125-летия Шолохова создали оргкомитет

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь создал специальный штаб для подготовки к празднованию 125-летия со дня рождения знаменитого писателя Михаила Шолохова. Юбилей будут отмечать в 2030 году, и он имеет государственное значение. Об этом говорится на сайте регионального правительства.