Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области к празднованию 125-летия Шолохова создали оргкомитет

На Дону начали готовиться к 125-летию Шолохова.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь создал специальный штаб для подготовки к празднованию 125-летия со дня рождения знаменитого писателя Михаила Шолохова. Юбилей будут отмечать в 2030 году, и он имеет государственное значение. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Штаб возглавил лично губернатор. В его состав вошли представители Государственной Думы, заместители губернатора, министры и работники культуры. Александр Шолохов, родственник писателя и депутат, также вошел в состав штаба.

Губернатор подчеркнул, что подготовку к масштабному празднику нужно начинать заранее. Президент России поддержал проведение юбилея на федеральном уровне.

Штаб займется разработкой плана мероприятий, который будет включать фестивали, выставки, творческие конкурсы, концерты и открытые уроки в школах. Все это поможет сделать так, чтобы имя знаменитого донского писателя звучало по всей стране.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше