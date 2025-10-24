В Ростовской области к празднованию 125-летия Шолохова создали оргкомитет

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь создал специальный штаб для подготовки к празднованию 125-летия со дня рождения знаменитого писателя Михаила Шолохова. Юбилей будут отмечать в 2030 году, и он имеет государственное значение. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Штаб возглавил лично губернатор. В его состав вошли представители Государственной Думы, заместители губернатора, министры и работники культуры. Александр Шолохов, родственник писателя и депутат, также вошел в состав штаба.
Губернатор подчеркнул, что подготовку к масштабному празднику нужно начинать заранее. Президент России поддержал проведение юбилея на федеральном уровне.
Штаб займется разработкой плана мероприятий, который будет включать фестивали, выставки, творческие конкурсы, концерты и открытые уроки в школах. Все это поможет сделать так, чтобы имя знаменитого донского писателя звучало по всей стране.
