В Анапу приехал глава МЧС РФ Александр Куренков

Он должен будет проверить ход работ по очистке побережья от нефтепродуктов.

Источник: МЧС РФ

После получения сведений о грозящей Анапе и Темрюку экологической опасности в виде очередной порции нефтепродуктов в море на побережье прибыли глава МЧС РФ Александр Куренков и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым они должны будут проверить ход работ по очистке от нефтепродуктов прибрежной зоны в станице Благовещенская.

«Глава чрезвычайного ведомства проверит готовность группировки МЧС России и в режиме ВКС примет участие в заседании Правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС», — сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Сейчас на побережье работают около 500 человек — спасателей, чиновников, волонтеров.

Сообщение о том, что на Анапу и Темрюкский район по Черному морю идет огромное пятно с нефтепродуктами, прозвучало накануне. Губернатор Вениамин Кондратьев на заседании в ЗСК объявил, что оно содержит, по предварительным подсчетам, около 900 тонн мазута. Это сопоставимо с тем количеством нефтепродуктов, которые вылились на берега в декабре 2024 года — 1,3 тысячи тонн.

Откуда взялось пятно, официально не сообщали. Но на дне Керченского пролива до сих пор остаются лежать три части танкеров, разломившихся 15 декабря 2024 года во время шторма. В танках остаются нефтепродукты. Их объем неизвестен.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
