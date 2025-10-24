В Анапу приехал глава МЧС РФ Александр Куренков

Сообщение о том, что на Анапу и Темрюкский район по Черному морю идет огромное пятно с нефтепродуктами, прозвучало накануне. Губернатор Вениамин Кондратьев на заседании в ЗСК объявил, что оно содержит, по предварительным подсчетам, около 900 тонн мазута. Это сопоставимо с тем количеством нефтепродуктов, которые вылились на берега в декабре 2024 года — 1,3 тысячи тонн.