В Волгограде установили новое оборудование для мониторинга транспорта

Дополнительное оборудование для мониторинга параметров транспортного потока появилось на дорогах Волгограда. Его установили в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете информационных технологий Волгоградской области.
Подсистема мониторинга параметров транспортного потока позволяет определять состав транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы), среднюю скорость движения транспорта, а также интенсивность и плотность потока. Получаемые данные помогут сделать работу алгоритмов управления светофорами более гибкой.
Установка подобного оборудования является частью мероприятий по развитию интеллектуальных транспортных систем (ИТС), которые внедряются в 66 российских городах. Помимо подсистемы мониторинга параметров транспортного потока на территории Волгоградской области в ИТС входят управляемые светофорные объекты, камеры видеонаблюдения, информационные табло, системы метео- и экомониторинга.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.