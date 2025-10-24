Съемки фильма «Мальчики с Колымы» с Серебряковым и Меньшиковым завершили в Петербурге

Сегодня стало известно, что в Петербурге завершили съемки фильма «Мальчики с Колымы». Об этом сообщил «Петербургский дневник». Среди звезд новой киноленты, созданной по одноименной повести Александра Файна, Алексей Серебряков, Олег Меньшиков, Анна Чиповская, Анна Хмельницкая и другие известные актеры. При этом их всех утвердили на роли практически без проб, а вот сама идея проекта родилась много лет назад.
— Мы планируем провезти фильм по фестивалям, но пока непонятно, куда можно будет поехать. Мир меняется, фестивали — тоже, мне трудно сказать, насколько отечественный кинематограф сегодня востребован в других странах. Однако могу сказать, что тема нашего кино всеобъемлющая, она будет понятна людям во всем мире, а не только нашим. Мы снимаем фильм о поиске себя, покаянии и переосмыслении жизни, — рассказал Владислав Фурманов, режиссер киноленты.
Действия в «Мальчики с Колымы» начинаются в 90-х годах. В центре сюжета окажется большой ученый Сергей Тулин. Он работает в министерстве, но серьезно подумывает об эмиграции. Но эти мысли ему придется отложить, поскольку на пороге дома появится его брат-уголовник Николай. Ожидается, что в фильме покажут очень много локаций — от Москвы до Магадана.