Съемки фильма «Мальчики с Колымы» с Серебряковым и Меньшиковым завершили в Петербурге

— Мы планируем провезти фильм по фестивалям, но пока непонятно, куда можно будет поехать. Мир меняется, фестивали — тоже, мне трудно сказать, насколько отечественный кинематограф сегодня востребован в других странах. Однако могу сказать, что тема нашего кино всеобъемлющая, она будет понятна людям во всем мире, а не только нашим. Мы снимаем фильм о поиске себя, покаянии и переосмыслении жизни, — рассказал Владислав Фурманов, режиссер киноленты.