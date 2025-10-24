Фонд капремонта пояснил, почему важно вовремя ремонтировать крышу многоквартирного дома

Крыша играет ключевую роль в обеспечении комфортных условий проживания жильцов, защищает здание от негативных воздействий окружающей среды и продлевает срок службы конструкций здания. Специалисты Фонда капитального ремонта Ростовской области рассказали о том, почему ремонт крыши здания так важен.
Крыша — один из важнейших элементов многоквартирного дома, который защищает жильцов от атмосферных воздействий и обеспечивает комфортный микроклимат в квартирах. Своевременный капитальный ее ремонт позволяет избежать множества проблем в будущем.
Основные преимущества качественного ремонта.
— Защита от протечек. Новая крыша предотвращает проникновение влаги в помещения, обеспечивая защиту жителей верхних этажей от бактерий и избыточной влажности.
— Энергоэффективность. Современные материалы и технологии утепления, применяемые при ремонте, позволяют снизить теплопотери многоквартирных домов.
— Долговечность конструкции. Качественно выполненный ремонт крыши продлевает срок службы всей системы дома.
— Безопасность жильцов. Обновлённая крыша обеспечивает надёжную защиту от возможных обрушений и других аварийных ситуаций.
Что входит в капитальный ремонт?
Комплекс работ капитального ремонта крыши зависит от ее вида (плоская (рулонная) или шиферная). Точный список выполнения работ, производимых при капитальном ремонте крыши, формируется после разработанной сметной документации.
Обычно при проведении капитального ремонта крыши выполняется следующие виды работ по:
— Демонтажу старого покрытия.
— Ремонту или частичной замене стропильной системы.
— Замене обрешетки.
— Установке водосточной системы.
— Утеплению и гидроизоляции.
— Монтажу нового кровельного покрытия.
— Установке снегозадержателей и организации безопасного выхода на крышу, а также установке ограждений по ее периметру.
Контроль качества остается важным приоритетом для работы Фонда. Поэтому специалисты осуществляют постоянный контроль за ходом работ. Подрядные организации, которые выполняют работы на объектах, применяют при строительстве современные материалы и технологии.
Своевременное обновление крыши — это инвестиция в комфорт и безопасность вашего дома. Специалисты Фонда всегда готовы проконсультировать Вас по всем интересующим вопросам. Узнать включен ли Ваш дом в Региональную программу Вы можете на сайте Фонда.
В Фонде отмечают, что только совместная работа собственников, подрядчиков и Фонда позволит сделать многоквартирный дом надежным и комфортным!