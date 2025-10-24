В МФТИ усовершенствовали настройку и обучение человекоподобных роботов

Как пояснили ученые, для того, чтобы антропоморфный робот двигался уверенно и не сбивался с пути, обучающим его пользователям необходимо четко знать его параметры: вес конечностей, демпфирование (подавление колебаний) или трение в суставах. Особенно это важно для обучения с подкреплением, где робот в виртуальной среде методом проб и ошибок учится выполнять задачи, получая «вознаграждение» за успешные действия.