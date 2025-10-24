Культурный код России стал трендом среди дизайнеров, заявили в Совфеде

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Культурный код России стал трендом среди дизайнеров, огромной популярностью у потребителя пользуется именно такая одежда, заявила вице-спикер Совфеда Инна Святенко.
«Отмечу, что культурный код России или той местности (регионах — ред.), в которой проживают, он действительно стал сейчас трендом среди дизайнеров. И мы видим, что пользуется огромной популярностью у потребителя именно такая одежда. Конечно, вдохновлённые богатством российского колорита дизайнеры и создают совершенно новые коллекции. И очень активно их поддерживают региональные власти и продвигают», — сказала сенатор в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы МИА «Россия сегодня», посвященного IV Международному форуму «Содружество моды», который состоится в Санкт-Петербурге 19−21 ноября.
Святенко отметила, что одна из тем в легкой промышленности, которая заслуживает внимание — это оборудование и кадры.
«Конечно, сделан был акцент на дизайнерах, но надо не забывать о том, что дизайнер без конструктора, без технолога вообще ничего не сделает. И поэтому очень важно, чтобы мы сейчас выпускали именно те кадры, которые нужны. Более того в колледжах и вузах недостаточно современного оборудования, которым пользуются уже на предприятиях лёгкой промышленности», — сказала она.