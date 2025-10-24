Кадровый центр Ставрополья трудоустроил 700 мам несовершеннолетних детей

Новую работу при помощи кадрового центра Ставропольского края с начала 2025 года нашли 700 мам несовершеннолетних детей, сообщили в правительстве региона. Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры».
Для многих женщин трудоустройство стало возможностью вернуться в профессию после декретного отпуска, попробовать себя в новой сфере и обрести финансовую независимость при сохранении заботы о семье. Чаще всего жительницы выбирали специальности, которые позволяют совмещать занятость и заботу о детях. Наибольшим спросом пользуются такие профессии, как бухгалтер, оператор ЭВМ, повар, учитель, экономист, юрисконсульт.
«Для мам с детьми важно чувствовать поддержку и иметь возможность совмещать работу с семьей. Мы подбираем такие вакансии, которые учитывают жизненные обстоятельства и помогают уверенно возвращаться на рынок труда. Особое внимание уделяем формированию пула работодателей, готовых предлагать гибкие условия труда», — отметила директор кадрового центра Ставрополья Виктория Полюбина.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.