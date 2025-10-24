Кадровый центр Ставрополья трудоустроил 700 мам несовершеннолетних детей

Для многих женщин трудоустройство стало возможностью вернуться в профессию после декретного отпуска, попробовать себя в новой сфере и обрести финансовую независимость при сохранении заботы о семье. Чаще всего жительницы выбирали специальности, которые позволяют совмещать занятость и заботу о детях. Наибольшим спросом пользуются такие профессии, как бухгалтер, оператор ЭВМ, повар, учитель, экономист, юрисконсульт.