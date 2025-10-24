Три компании из Омской области стали призерами конкурса «Экспортер года»

Награды всероссийского конкурса «Экспортер года» получили три компании из Омской области. Премия является частью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в правительстве региона.
В частности, торговый дом «Сибирский» занял второе место в номинации «Трейдер года». Торгово-промышленная компания «Сладонеж» завоевала третье место в категории «Экспортер года в сфере готового продовольствия», а «Сибирский комбинат хлебопродуктов» — третье место в номинации «Ответственный экспортер».
«Мы гордимся компаниями, которые представляют наш регион на международной арене. Эти достижения — яркое подтверждение того, что омский бизнес уверенно заявляет о себе на внешних рынках и укрепляет позиции региона в экспортной повестке страны», — отметила руководитель центра поддержки экспорта Омской области Светлана Утюганова.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.