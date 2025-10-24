Бездомный кот стал талисманом пожарной части в Уфе

Бездомный рыжий кот стал полноправным «сотрудником» пожарно-спасательной части № 8 в Уфе. Он поселился у ворот три недели назад и с тех пор не покидает свой пост. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Четырехлапого прозвали Рыжий. Он сам пришел к воротам части, был худым, но держался с достоинством. Спасатели признаются, что его мурлыканье помогает снять усталость после тяжелых вызовов.
«Он не ищет славы. Его работа — быть рядом», — говорят они.
Новый «пушистый боец» ответственно несет службу: он провожает машины на вызов, встречает уставший караул и следит за порядком, благодаря чему мыши обходят территорию стороной.