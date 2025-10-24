Губернатор Воронежской области поздравил Ангелину Мельникову с победой на Чемпионате мира

Губернатор Воронежской области поздравил Ангелину Мельникову с триумфом на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии. На счету нашей выдающейся землячки два «золота», причем одно из них — в сложнейшем личном многоборье, и одно «серебро».