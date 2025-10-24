Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Воронежской области поздравил Ангелину Мельникову с победой на Чемпионате мира

Наша землячка завоевала два «золота» и «серебро».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Воронежской области поздравил Ангелину Мельникову с триумфом на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии. На счету нашей выдающейся землячки два «золота», причем одно из них — в сложнейшем личном многоборье, и одно «серебро».

— Дорогая Ангелина, от души поздравляю с победами! Вы сильнейшая гимнастка планеты. Как отметил в адресованном Вам поздравлении Президент Владимир Владимирович Путин, это замечательный подарок для болельщиков, тренеров и наставников, — отметил Александр Гусев в своем поздравлении.

Глава региона добавил, что победа накануне Всероссийского дня гимнастики (25 октября) является символичной и выразил надежду на присутствие вдохновения родной земли в спортивных победах Ангелины.