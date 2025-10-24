Губернатор Воронежской области поздравил Ангелину Мельникову с победой на Чемпионате мира

Губернатор Воронежской области поздравил Ангелину Мельникову с триумфом на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии. На счету нашей выдающейся землячки два «золота», причем одно из них — в сложнейшем личном многоборье, и одно «серебро».
— Дорогая Ангелина, от души поздравляю с победами! Вы сильнейшая гимнастка планеты. Как отметил в адресованном Вам поздравлении Президент Владимир Владимирович Путин, это замечательный подарок для болельщиков, тренеров и наставников, — отметил Александр Гусев в своем поздравлении.
Глава региона добавил, что победа накануне Всероссийского дня гимнастики (25 октября) является символичной и выразил надежду на присутствие вдохновения родной земли в спортивных победах Ангелины.