Археологи Башкирии сделали сенсационное открытие на Бирском могильнике

Итогами пятилетних раскопок Бирского могильника поделились на пресс-конференции в ИА «Башинформ» археологи Национального музея РБ и ученые Института истории языка и литературы УФИЦ РАН.
Им удалось обнаружить комплекс всадника с серебряной поясной гарнитурой, удилами и железными наконечниками стрел, элементы одежды первого тысячелетия и не встречавшиеся ранее типы застежек и наконечники стрел, которые полтора тысячелетия пролежали в земле у Бирска. Исследователи подчеркнули, что благодаря сенсационным находкам историки по-новому взглянут на карту Средневекового Башкортостана и его роль в Великом шелковом пути.
Изучение Бирского могильника началось в 1958 году усилиями светила башкирской археологии Нияза Мажитова, но на некоторое время работы были законсервированы. Процесс возобновился в 2021 году, когда эстафету подхватил Нацмузей. Как отметили в ходе пресс-конференции, за это время раскопки превратились в настоящую живую лабораторию под открытым небом, где раскрылась древняя история региона.
Археологи нашли вещественные доказательства того, что Средневековое Приуралье было территорией интенсивного диалога культур — к примеру, женские украшения нового типа.
«Это опровергает миф о “глухой провинции”. Женщины здесь следили за модой, а местные мастера не только копировали иноземные образцы, но и создавали свои, уникальные изделия», — отметила руководитель раскопок, завотделом археологии Нацмузея Башкирии Рида Русланова.
Каждая находка — ключ к переосмыслению прошлого. По информации научного сотрудника Удмуртского института истории Александра Красноперова, даже обычный бронзовый наконечник ремня может стать научной сенсацией.
«Такой тип наконечника за все 65 лет раскопок здесь не встречался. Подобная находка заставляет нас критически пересмотреть прежние гипотезы — и открывает новые исследовательские горизонты», — поделился ученый.
Бирский могильник с его непрерывной пятивековой историей — идеальная площадка для воспитания новых научных кадров.
«Мы создаем здесь “полевой университет” под открытым небом, — сообщила Рида Русланова. — Это трамплин в будущее науки, где древний перекресток цивилизаций становится современным центром знаний».
Первый замглавы Бирского района Анжелика Раянова рассказала и о положительном социальном эффекте присутствия науки в городе.
«Раскоп привлекает участников далеко за пределами Башкортостана. Он интересен. Молодые ученые, приезжающие на раскопки, своими творческими инициативами оживляют городскую среду, становятся соавторами новых арт-пространств», — пояснила чиновница.
В работах были задействованы сотни волонтеров, часть из которых — представители благотворительного фонда «Наши дети», помогающего ребятам в трудной жизненной ситуации.
«Участие в раскопках помогло многим нашим воспитанникам определить свой путь в жизни. Наш проект “Наставничество” — как раз о том, чтобы помочь подросткам-выпускникам детских домов обрести друга и помощника во взрослой жизни. Открытость ученых-участников раскопок, их желание делиться знаниями и опытом подкупило, и многие пожелали стать учеными, в том числе — археологами и историками», — говорит руководитель фонда Салима Мануилова.
