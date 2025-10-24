Археологи Башкирии сделали сенсационное открытие на Бирском могильнике

Изучение Бирского могильника началось в 1958 году усилиями светила башкирской археологии Нияза Мажитова, но на некоторое время работы были законсервированы. Процесс возобновился в 2021 году, когда эстафету подхватил Нацмузей. Как отметили в ходе пресс-конференции, за это время раскопки превратились в настоящую живую лабораторию под открытым небом, где раскрылась древняя история региона.