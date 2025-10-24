В 33 малых населенных пунктах Оренбуржья провели связь стандарта 4G

Жители еще 33 малых поселений Оренбургской области получили доступ к мобильной связи стандарта 4G. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Новое покрытие сети затронуло малые населенные пункты в 17 районах Оренбуржья. В деревнях, селах и поселках, где теперь доступна связь 4G, проживают от 100 до 1500 тыс. человек. В целом доступ к устойчивой голосовой связи, скоростному мобильному интернету и цифровым сервисам получили свыше 10 тысяч человек.
«Мы продолжаем расширять покрытие связи в Оренбургской области, чтобы у сельских жителей были те же цифровые сервисы и возможности, что и у городского населения. И мы видим, что по скорости мобильного интернета и качеству связи городские и сельские территории уже не отличаются», — отметил директор филиала МТС в Оренбургской области Александр Пахоруков.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.