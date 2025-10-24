В 33 малых населенных пунктах Оренбуржья провели связь стандарта 4G

«Мы продолжаем расширять покрытие связи в Оренбургской области, чтобы у сельских жителей были те же цифровые сервисы и возможности, что и у городского населения. И мы видим, что по скорости мобильного интернета и качеству связи городские и сельские территории уже не отличаются», — отметил директор филиала МТС в Оренбургской области Александр Пахоруков.