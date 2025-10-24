Появление у человека устойчивости к ротавирусу связали с развитием цивилизации

Около 20% современных жителей Европы и выходцев с субконтинента являются носителями мутаций, которые выводят этот ген из строя и тем самым делают носителей этих вариаций ДНК стойкими к атакам норовируса и некоторых других патогенов. Проведенный исследователями анализ современной и древней ДНК показал, что это не всегда было так — носителей данной мутации почти не было среди популяции людей 8 тыс. лет назад и раньше, однако впоследствии их число начало быстро расти.