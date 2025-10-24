Ричмонд
В Россошанском районе Воронежской области высадили саженцы меловой сосны

Акцию провели у подножия Мироновой горы.

Участники акции «Сохраним лес», организованной в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», высадили 500 саженцев реликтовой меловой сосны на территории Новокалитвенского сельского поселения Россошанского района, сообщили в Министерстве лесного хозяйства Воронежской области.

Меловая сосна занесена в Красную книгу Воронежской области, это представитель доледниковой реликтовой флоры. Проект по восстановлению популяции этих деревьев реализуется в Воронежской области с 2015 года. Естественные места произрастания этой уникальной породы ограничены четырьмя локациями в Воронежской и Белгородской областях. Ученые считают ее пионерным видом, способным подготавливать почву для других деревьев, поэтому важно расширить ее ареал вдоль донских берегов.

Во время акции ее саженцы были высажены у подножия Мироновой горы. По словам организатора акции, дендролога, кандидата сельскохозяйственных наук Геннадия Сидорова, это идеальное место для восстановления популяции меловой сосны.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.