В Россошанском районе Воронежской области высадили саженцы меловой сосны

Меловая сосна занесена в Красную книгу Воронежской области, это представитель доледниковой реликтовой флоры. Проект по восстановлению популяции этих деревьев реализуется в Воронежской области с 2015 года. Естественные места произрастания этой уникальной породы ограничены четырьмя локациями в Воронежской и Белгородской областях. Ученые считают ее пионерным видом, способным подготавливать почву для других деревьев, поэтому важно расширить ее ареал вдоль донских берегов.