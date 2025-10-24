Ричмонд
В Петербурге с 27 октября стартует бесплатная проверка на риск инсульта

Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Источник: Amino/Lummi

С 27 октября горожане смогут пройти бесплатное обследование в рамках Недели борьбы с инсультом.

Акция «Инсульт: оцени свой риск!» пройдет в десяти ведущих городских клиниках, где работают специализированные неврологические центры. В рамках мероприятия петербуржцам предложат пройти диагностику, чтобы определить вероятность развития опасного заболевания.

Медики отмечают, что своевременное обращение за помощью и правильное лечение инсульта нередко позволяют сохранить жизнь и предотвратить тяжелые последствия.

«Забота о здоровье жителей Петербурга — один из ключевых приоритетов города. Неделя, посвященная борьбе с инсультом, поможет горожанам узнать больше о симптомах, профилактике, лечении и реабилитации, а также пройти бесплатное обследование без направления в лучших больницах города», — подчеркнул Александр Беглов.

