В Петербурге с 27 октября стартует бесплатная проверка на риск инсульта

С 27 октября горожане смогут пройти бесплатное обследование в рамках Недели борьбы с инсультом.
Акция «Инсульт: оцени свой риск!» пройдет в десяти ведущих городских клиниках, где работают специализированные неврологические центры. В рамках мероприятия петербуржцам предложат пройти диагностику, чтобы определить вероятность развития опасного заболевания.
Медики отмечают, что своевременное обращение за помощью и правильное лечение инсульта нередко позволяют сохранить жизнь и предотвратить тяжелые последствия.
«Забота о здоровье жителей Петербурга — один из ключевых приоритетов города. Неделя, посвященная борьбе с инсультом, поможет горожанам узнать больше о симптомах, профилактике, лечении и реабилитации, а также пройти бесплатное обследование без направления в лучших больницах города», — подчеркнул Александр Беглов.