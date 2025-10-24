В Петербурге с 27 октября стартует бесплатная проверка на риск инсульта

«Забота о здоровье жителей Петербурга — один из ключевых приоритетов города. Неделя, посвященная борьбе с инсультом, поможет горожанам узнать больше о симптомах, профилактике, лечении и реабилитации, а также пройти бесплатное обследование без направления в лучших больницах города», — подчеркнул Александр Беглов.