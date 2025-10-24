С начала года в медучреждения Кузбасса трудоустроили 86 земских докторов

Медучреждения Кузбасса с начала 2025 года пополнились 86 медиками, которые были трудоустроены по программе «Земский доктор (фельдшер)», входящей в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона.
Программа предусматривает единовременную выплату в размере 750 тыс. рублей для фельдшеров и 1,5 млн рублей для врачей, работающих в медицинских организациях в удаленных и труднодоступных сельских поселениях. Эти средства помогают специалистам обустроиться на новом месте и начать профессиональную деятельность в комфортных условиях.
Всего в этом году в медучреждения Кузбасса по программе трудоустроились 50 врачей и 36 фельдшеров. Наибольшее количество медицинских работников удалось привлечь в Промышленновский муниципальный округ и Таштагольский район.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.