Система осталась прежней: Жители Молдовы смогут подавать заявки на компенсации за отопление и электроэнергию начиная с 3 ноября

Всем гражданам необходимо заново зарегистрироваться в этом году, даже если они получали компенсацию в прошлом сезоне.

Источник: Комсомольская правда

Регистрация на компенсации за отопление стартует 3 ноября — пишет t.me/mirgagauzia.

Сообщается, что регистрация граждан в системе компенсаций начнётся 3 ноября и продлится весь месяц.

Важные моменты:

— Перерегистрация обязательна: Все граждане должны зарегистрироваться заново, даже если они получали компенсацию в прошлом году, так как данные обновляются.

— Способы регистрации: Граждане могут зарегистрироваться самостоятельно онлайн или обратиться за помощью к социальным работникам.

— Формат компенсаций: Компенсации за отопление будут предоставляться денежной выплатой, а за электроэнергию — будут отображены в счёте.

Жителей призвали не создавать чрезмерный трафик на портале в первые дни, подчеркнув, что времени достаточно, и процесс занимает всего 5−6 минут.

Главная задача сейчас — обеспечить техническую бесперебойность регистрации.