Система осталась прежней: Жители Молдовы смогут подавать заявки на компенсации за отопление и электроэнергию начиная с 3 ноября

Регистрация на компенсации за отопление стартует 3 ноября — пишет t.me/mirgagauzia.
Сообщается, что регистрация граждан в системе компенсаций начнётся 3 ноября и продлится весь месяц.
Важные моменты:
— Перерегистрация обязательна: Все граждане должны зарегистрироваться заново, даже если они получали компенсацию в прошлом году, так как данные обновляются.
— Способы регистрации: Граждане могут зарегистрироваться самостоятельно онлайн или обратиться за помощью к социальным работникам.
— Формат компенсаций: Компенсации за отопление будут предоставляться денежной выплатой, а за электроэнергию — будут отображены в счёте.
Жителей призвали не создавать чрезмерный трафик на портале в первые дни, подчеркнув, что времени достаточно, и процесс занимает всего 5−6 минут.
Главная задача сейчас — обеспечить техническую бесперебойность регистрации.