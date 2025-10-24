В 2026 году запустят скоростной водный маршрут Ростов — Таганрог

Глава Таганрога также напомнила, что на сегодняшний день СПК «Дон» использует для пассажирских перевозок суда на подводных крыльях «Валдай 45Р-18», а также оборудованный для морских условий «Метеор-120Р». В этом сезоне выполнили уже 1810 рейсов, перевезли 31,9 тысячи пассажиров.