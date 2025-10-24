Ричмонд
В 2026 году запустят скоростной водный маршрут Ростов — Таганрог

Новое направление водных пассажирских перевозок планируют открыть на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В навигацию 2026 года в Ростовской области запустят скоростной водный маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог, а в будущем подобные рейсы планируются и в соседние регионы. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава приморского города Светлана Камбулова.

— В рамках поручения председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко об организации водного пассажирского сообщения ознакомились с работой судоходной пассажирской компании «Дон», — добавила Светлана Камбулова.

Глава Таганрога также напомнила, что на сегодняшний день СПК «Дон» использует для пассажирских перевозок суда на подводных крыльях «Валдай 45Р-18», а также оборудованный для морских условий «Метеор-120Р». В этом сезоне выполнили уже 1810 рейсов, перевезли 31,9 тысячи пассажиров.

Напомним, «Метеор 120Р» собрали в нижегородском АО «ЦКБ по СПК имени Алексеева». Накануне водный транспорт совершил первый рейс в станицу Романовскую.

