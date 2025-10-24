В Югре запустили производство насосов для перекачки жидкого азота

Новые процессные центробежные герметичные насосы для перекачки жидкого азота начали изготавливать на Югорском машиностроительном заводе. Выпуск новых технологий для промышленности отвечает целям и задачам нацпроекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Уточним, что такие насосы используют при работе с дорогими, токсичными, стерильными веществами, которые не должны соприкасаться с окружающей средой при перекачке из одного резервуара в другой. Внутри них создается герметичное пространство с высоким давлением, которое способствует перемещению субстанции. Особенности конструкции нового насоса делают его практически вечным в использовании.
«Насос уже запущен в производство и даже работает на пяти установках нашего производства», — отметила генеральный директор Югорского машиностроительного завода Анна Павленко.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.