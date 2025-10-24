В Югре запустили производство насосов для перекачки жидкого азота

Уточним, что такие насосы используют при работе с дорогими, токсичными, стерильными веществами, которые не должны соприкасаться с окружающей средой при перекачке из одного резервуара в другой. Внутри них создается герметичное пространство с высоким давлением, которое способствует перемещению субстанции. Особенности конструкции нового насоса делают его практически вечным в использовании.