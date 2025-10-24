Юный каратист из Суворовского завоевал серебро на турнире «Медный всадник»

— Стоит отметить, что в прошлом году на этом же турнире Семен в своей возрастной группе занял третье место, а в этот раз поднялся ступенькой выше. Тем самым, мы видим планомерный рост мастерства, — отметил главный тренер сборной команды Ростовской области по киокусинкай, тренер высшей категории Олег Захаров.