Юный каратист из Суворовского завоевал серебро на турнире «Медный всадник»

Участник доказал свое мастерство в возрастной группе 12−13 лет.

Источник: Комсомольская правда

На завершившихся всероссийских соревнованиях по киокусинкай «Медный всадник», которые прошли в Санкт-Петербурге, спортсмен клуба «Суворов» Семен Захаров занял второе место.

Ежегодный традиционный турнир состоялся 22 октября. Он собрал свыше полутора тысяч участников из 35 регионов нашей страны — от Калининграда до Камчатки. От Ростовской области на турнире выступил Семен Захаров, который соревновался в возрастной группе 12−13 лет в дисциплине «ката».

— Стоит отметить, что в прошлом году на этом же турнире Семен в своей возрастной группе занял третье место, а в этот раз поднялся ступенькой выше. Тем самым, мы видим планомерный рост мастерства, — отметил главный тренер сборной команды Ростовской области по киокусинкай, тренер высшей категории Олег Захаров.

В списке достижений Семена в этом году победы на первенствах Южного федерального округа и Ростовской области, а также в республиканских соревнованиях «Кубок Черного моря» в Крыму.

Ожидается, что в конце года спортсмен из Суворовского представит Ростов-на-Дону на всероссийских соревнованиях «Кубок Урала» в Екатеринбурге, который пройдет в декабре.

Фото: из личного архива Олега Захарова.