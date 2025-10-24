Видео о донском празднике получило приз фестиваля-конкурса «Диво России»

Сотрудники Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон» в Ростовской области представили на всероссийском фестивале-конкурсе «Диво России», организованном в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», видеоролик о празднике «Кружилинские толоки». Презентованная ими творческая работа была удостоена третьего места, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Финал фестиваля-конкурса «Диво России» прошел 13−15 октября в Севастополе. На нем представили 225 проектов из 51 региона.
Презентованный сотрудниками донского музея видеоролик посвящен празднику, который проходит ежегодно в хуторе Кружилинском, на малой родине писателя Михаила Шолохова. Гости этого мероприятия участвуют в старинных казачьих обрядах, осваивают традиционные для прошлого века приемы землепользования. На мастер-классах народные умельцы делятся секретами столярного дела и гончарного ремесла, лозоплетения, резьбы по дереву, учат вязать рыболовные сети, пользоваться ручной маслобойкой и старинной прялкой, заваривать чай на травах.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.