В Иркутске продолжается строительство детского сада на 145 мест

На земельном участке уже готов котлован и начался монтаж 251 буронабивной сваи. Деньги на строительство выделили из городского бюджета. Новый детский сад будет двухэтажным. Помимо помещений для детских групп, там обустроят пищевой и медицинский блоки, кабинеты для работы логопеда и психолога.