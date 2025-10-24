Ричмонд
В Иркутске продолжается строительство детского сада на 145 мест

Рабочие применяют технологию возведения здания из сборного железобетона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске продолжается строительство детского сада на улице Советской, 176/19 на 145 мест. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, рабочие применяют технологию возведения здания из сборного железобетона, которая была популярна во времена Советского Союза.

— Она позволяет сократить сроки без ущерба качеству работ. При наличии финансирования мы готовы сдать объект до конца следующего года, — уточнил мэр Иркутска Руслан Болотов.

На земельном участке уже готов котлован и начался монтаж 251 буронабивной сваи. Деньги на строительство выделили из городского бюджета. Новый детский сад будет двухэтажным. Помимо помещений для детских групп, там обустроят пищевой и медицинский блоки, кабинеты для работы логопеда и психолога.

Также рядом с социальным учреждением вскоре появится школа на 1250 мест. В планах также построить два детских сада, «пробивку» улицы Пискунова к аэропорту и организовать проезд к улице Советской.