В Волгоградской области могут вернуть местное время

С инициативой возвращения ряда регионов в свои часовые пояса и возвращением зимнего и летнего времени выступил Михаил Матвеев.

Источник: AP 2024

К вопросу, по поводу которого в свое время было сломано немало копий, решили вернуться в Госдуме. Законодатели задумались о возвращении зимнего и летнего времени.

Своим мнением по этому поводу депутат Михаил Матвеев поделился с изданием «Абзац». Он также заметил, что некоторым регионам лучше бы поменять часовые пояса и привел в пример Волгоградскую область.

«Я считаю, что необходимо вернуться к существующей в советские годы практике, когда осуществлялся переход на зимнее и летнее время. А часовые пояса должны соответствовать графику восхода и захода Солнца», — сказал парламентарий.

Матвеев пояснил: из-за несоответствия реального времени законам природы поступает очень много жалоб.

«Есть Волгоградская область, в которой московское время. Жители неоднократно высказывались за переход в третью часовую зону», — пояснил депутат.

Что касается перевода времени в зависимости от сезона, то такая практика, по словам законодателя, показала и свою экономическую эффективность, и пользу для людей.

Поддержат ли инициативу другие депутаты Госдумы — большой вопрос, ведь Матвеев уже не первый раз пытается ее продвинуть.

Ранее политик-коммунист из Волгограда Михаил Таранцов потребовал похоронить законопроект, поддерживающий богатеев.