В Петербурге выпустят лимитированную карту «Подорожник» к 70-летию метро

К 70-летнему юбилею петербургского метрополитена подготовили специальную серию транспортных карт «Подорожник». Как сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту, первая юбилейная карта поступит в продажу уже 27 октября.
Дизайн первого выпуска посвящён депо «Автово» — именно сюда 15 ноября 1955 года прибыл первый состав петербургского метро. Тогда открылась первая линия протяжённостью 10,8 км, соединившая станции «Автово» и «Площадь Восстания».
Купить их можно в кассах метрополитена и в других официальных точках продажи проездных билетов. Цена карты составит 90 рублей. Второй выпуск планируют представить в ноябре 2025 года.