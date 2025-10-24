Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хворостянской школе в Самарской области открыли агротехкласс

Там дети смогут, в частности, знакомиться с основами одной из ключевых специальностей современного АПК.

Агротехнологический класс, созданный при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», открыли в школе в селе Хворостянка в Самарской области. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

В новом кабинете ученики седьмого класса и старше смогут углубленно изучать биологию, химию, математику и физику. Кроме того, детей на занятиях будут знакомить с основами агроинженерии — одной из ключевых специальностей современного АПК.

На сегодняшний день в Самарской области в таких классах обучаются около 70 детей. В ближайшее время такие аудитории откроют еще в нескольких школах региона.

«Агротехнологические классы, которые мы открываем в этом году, — это новая точка отсчета в образовании для сферы сельского хозяйства. Сейчас выстраивается целая система. Агрокласс — это только первый шаг, который помогает ребенку определиться и принять осознанное решение о будущей профессии», — подчеркнула руководитель управления малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения агропромышленного комплекса областного министерства сельского хозяйства и продовольствия Лейли Мифтахова.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.