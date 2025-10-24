В Хворостянской школе в Самарской области открыли агротехкласс

Агротехнологический класс, созданный при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», открыли в школе в селе Хворостянка в Самарской области. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
В новом кабинете ученики седьмого класса и старше смогут углубленно изучать биологию, химию, математику и физику. Кроме того, детей на занятиях будут знакомить с основами агроинженерии — одной из ключевых специальностей современного АПК.
На сегодняшний день в Самарской области в таких классах обучаются около 70 детей. В ближайшее время такие аудитории откроют еще в нескольких школах региона.
«Агротехнологические классы, которые мы открываем в этом году, — это новая точка отсчета в образовании для сферы сельского хозяйства. Сейчас выстраивается целая система. Агрокласс — это только первый шаг, который помогает ребенку определиться и принять осознанное решение о будущей профессии», — подчеркнула руководитель управления малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения агропромышленного комплекса областного министерства сельского хозяйства и продовольствия Лейли Мифтахова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.