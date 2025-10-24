Усиленный контроль за землями лесного фонда ввели в Ростовской области

Напомним, леса выполняют почвозащитные, водорегулирующие и водоохранные функции. Чтобы вырастить среднюю сосну требуется от 6 до 10 лет кропотливого труда. За незаконную рубку одного хвойного дерева предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. При вырубке двух и более деревьев возможно уголовное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом. Размер ущерба в предновогодний период, с 1 ноября по 30 января, удваивается.