Усиленный контроль за землями лесного фонда ввели в Ростовской области

В Ростовской области ввели усиленный контроль за землями лесного фонда. Особые меры потребовались из-за браконьеров — нарушители ради наживы наносят серьезный вред окружающей среде, пояснили в минприроды региона.
— Введено усиленное патрулирование. Лесные инспекторы и правоохранители ведут круглосуточное наблюдение. Мобильные группы готовы оперативно реагировать на любые подозрительные активности, — подчеркнули в министерстве.
Одной из причин для усиления мониторинга оказался инцидент, произошедший на днях в Михайловском лесничестве Каменского района. Там выявили место крупной вырубки сосен. Личности нарушителей уже известны, виновных накажут.
— Такой ущерб природе оценивается в сотни тысяч рублей, и он исчисляется не только стоимостью древесины. Восстановление экосистемы на вырубленной территории займет многие годы, — отметила исполняющий обязанности главы минприроды области Алла Кушнарева.
Напомним, леса выполняют почвозащитные, водорегулирующие и водоохранные функции. Чтобы вырастить среднюю сосну требуется от 6 до 10 лет кропотливого труда. За незаконную рубку одного хвойного дерева предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. При вырубке двух и более деревьев возможно уголовное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом. Размер ущерба в предновогодний период, с 1 ноября по 30 января, удваивается.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.