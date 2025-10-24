В Омске водитель автобуса проехала остановку и увезла школьницу загород

«22 октября, в районе двух часов дня, на остановке 24-я Северная моя 11-летняя дочь села в 135 автобус, оплатила проезд до остановки ОСТО. Когда стали подъезжать к остановке, девушка-водитель отказалась останавливаться и проехала мимо. Люди в автобусе возмущались, просили остановить, на что водитель отвечала, что останавливаться она не будет. Высадили мою дочь у поста ГАИ по Пушкинскому тракту», — сообщила омичка.