В Омске водитель автобуса проехала остановку и увезла школьницу загород

В соцсетях омичка придала широкой огласки случай, произошедший с ее 11-летней дочерью. По словам женщины, водитель 135 автобуса проехала остановку и увезла школьницу загород.
«22 октября, в районе двух часов дня, на остановке 24-я Северная моя 11-летняя дочь села в 135 автобус, оплатила проезд до остановки ОСТО. Когда стали подъезжать к остановке, девушка-водитель отказалась останавливаться и проехала мимо. Люди в автобусе возмущались, просили остановить, на что водитель отвечала, что останавливаться она не будет. Высадили мою дочь у поста ГАИ по Пушкинскому тракту», — сообщила омичка.
По словам женщины, это уже не первый случай, когда водители именно этого маршрута нарушают правила. Как рассказала автор поста, зимой она уже обращалась с жалобой, что автобус проезжает мимо остановок.
На пост отреагировал региональный министр транспорта Андрей Хафизов. Как он сообщил, проведена служебная проверка, которая подтвердила слова омички.
«Действия водителя 30 октября будут рассмотрены на комиссии по вопросам соблюдения производственной дисциплины, по результатам которой за несоблюдение установленного графика движения к водителю будут применены меры дисциплинарного воздействия. С водительским составом предприятия проведен дополнительный инструктаж об обязательной остановке транспортных средств на всех остановочных пунктах по маршруту», — говорится в сообщении минтраса.
Кроме того, инцидентом заинтересовалась прокуратура. Как сообщили в пресс-службе, ведомство организовало проверку качества оказанной услуги перевозки. Кроме того, в надзорном органе намерены оценить, были ли соблюдены в данном случае требования о безопасности дорожного движения.