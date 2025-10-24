Новая школа со скалодромом в ТиНАО поставлена на кадастровый учет

«Новая школа в Филимонковском стала восьмым образовательным объектом, оформленным в ТиНАО с начала это года. Это 114 тыс. кв. м общей площади, в том числе четыре школы, два детских сада и два комплекса, совмещающих школьные и дошкольные места. Всего в Новой Москве в этом году появилось 5 тыс. 25 новых школьных мест», — цитирует пресс-служба руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.