Новая школа со скалодромом в ТиНАО поставлена на кадастровый учет

«Управлением Росреестра по Москве поставлена на кадастровый учет новая школа в Филимонковском районе Новомосковского административного округа столицы, по адресу: город Московский, ул. Никитина, д. 9б. Школа построена на территории жилого комплекса “Первый Московский Город-парк”. Общая площадь учтенного объекта составила 20,1 тыс. кв. м. Образовательная организация рассчитана на 44 класса, где смогут обучаться 1 тыс. 100 учеников», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на территории школы в Филимонковском районе создан спортивный кластер площадью 5 тыс. кв. м, включая футбольное поле с трибунами, дорожку для бега на 100-метровую дистанцию, спортивные площадки и уличные тренажеры. Также внутри учебного заведения предусмотрено несколько спортивных залов, в одном из них оборудована объемная стена препятствий для занятий скалолазанием высотой 6,75 м.
«Новая школа в Филимонковском стала восьмым образовательным объектом, оформленным в ТиНАО с начала это года. Это 114 тыс. кв. м общей площади, в том числе четыре школы, два детских сада и два комплекса, совмещающих школьные и дошкольные места. Всего в Новой Москве в этом году появилось 5 тыс. 25 новых школьных мест», — цитирует пресс-служба руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.