В РФ зарегистрировали первый инновационный препарат для лечения синдрома Хантера

Специалисты проводили открытое исследование препарата на базе 11 медучреждений с участием большого количества пациентов; в ходе исследований было показано снижение уровня ГАГ в спинномозговой жидкости, что подтверждает проникновение препарата в нервную систему и его активность. У пациентов наблюдалась положительная динамика по нейропсихологическим тестам, отмечалась стабилизация и улучшение дыхания и подвижности суставов. В пресс-службе добавили, что метод терапии открывает новые возможности для борьбы с нейрокогнитивными нарушениями у пациентов с синдромом Хантера, препарат будут производить по полному циклу в России на мощностях компании.