Блогеров предупредили после инцидента с гибелью женщины в минском метро. Подробности приводит пресс-секретарь минского метрополитена Андрей Дроб в издании «Транспортная безопасность».
14 октября минское метро останавливало движение на синей линии и закрывало станцию «Петровщина» из-за инцидента с пассажиром. Позднее СК раскрыл подробности инцидента в минском метро на станции «Петровщина».
Андрей Дроб обратился к белорусским блогерам, которые снимают на камеры телефонов в метрополитене бездыханное тело или его части, а потом выкладывают видео в интернет. И отметил, что некоторые на подобные видео накладывают веселую музыку. Кроме того, пресс-секретарь задался вопросом об их воспитании и степени цинизма.
По его словам, нейтрального термина «инцидент с пассажиром», который используется в подобных случаях, блогерам явно мало. Но метрополитен не имеет права как-либо квалифицировать подобное ЧП — это прерогатива следственных органов после проведения определенных процессуальных действий, а также медиков, которые могут точно установить состояние или же констатировать смерть пассажира.
Дроб допустил, что подобных блогеров правоохранительные органы должны брать на карандаш, проводить как минимум профилактическую работу.
— Может быть, у увлеченного подобным видеотворчеством создания не все в порядке с рассудком, и он может наделать немало бед, — предположил пресс-секретарь.
