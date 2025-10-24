Блогеров предупредили после инцидента с гибелью женщины в минском метро

Андрей Дроб обратился к белорусским блогерам, которые снимают на камеры телефонов в метрополитене бездыханное тело или его части, а потом выкладывают видео в интернет. И отметил, что некоторые на подобные видео накладывают веселую музыку. Кроме того, пресс-секретарь задался вопросом об их воспитании и степени цинизма.