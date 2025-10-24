Ричмонд
Образование медиков перестает быть только академическим, заявил Глыбочко

Ректор Сеченовки Глыбочко: программы для медиков приобретают прикладной характер.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Образовательные программы для медиков в России перестают быть исключительно академическими и приобретают прикладной характер, заявил ректор Сеченовского университета Минздрава России Петр Глыбочко.

В ходе Х съезда Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Глыбочко отметил, что медицинское образование в России находится в стадии глубокой системной трансформации, связанной с изменением общественных запросов, технологическим развитием здравоохранения и стратегическими приоритетами государства.

«Образовательные программы (для медиков в России — ред.) перестают быть исключительно академическими и приобретают прикладной характер. Уже после 3-го курса студент имеет возможность сдать квалификационный экзамен по допуску к осуществлению деятельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала и начать работать в практическом здравоохранении», — рассказал Глыбочко. На некоторых специальностях после 4-го курса можно сдать экзамен и получить допуск к работе помощником врача, фельдшера, гигиениста, добавил ректор.

Глыбочко уточнил, что в Сеченовском университете этот экзамен встроен в промежуточную аттестацию и каждый обучающийся, сдавший его, может приступить к трудовой деятельности. Ежегодно допуск получают свыше 4 тысяч человек.

Х съезд Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» проходит в Москве 24−25 октября. На мероприятии обсуждаются актуальные вопросы современного российского здравоохранения: врачебное образование, особенности аккредитации врачей, непрерывное медицинское образование и другие.