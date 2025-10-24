На XV Пермский конгресс ученых-юристов прибыли более 400 человек

По информации организаторов, в 2025 году на конгрессе обсудят широкий спектр ключевых аспектов современной юридической науки. В их числе правовая защита интеллектуальной собственности, новые технологии и цифровизация правовых процессов. В программе также лекция-презентация книг Павла Крашенинникова «На пути к сверхдержаве» и «Наследники или ренегаты». Кроме того, запланирована серия форсайт-сессий и круглых столов, на которых эксперты будут обсуждать правовые основы функционирования суверенной российской экономики, судебную защиту корпоративных прав и другие вопросы.