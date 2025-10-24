На дороге от Горьковского до Оконешникова в Омской области завершают ремонт

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершают на участке дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково в Омской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Реконструкция затронула отрезок с 65-го по 71-й километр в Оконешниковском районе. Основные дорожные работы на участке уже выполнены. Специалисты сняли старое покрытие на проезжей части, убрали ямы, укрепили основание дороги и уложили новый асфальтобетон.
Подрядчик приступил к заключительным этапам ремонта. В ближайшее время на дороге нанесут разметку и установят новые знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.