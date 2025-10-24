В Махачкале прошел субботник на пляже «Оазис»

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана провели субботник на пляже «Оазис» в Махачкале. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном минприроды.
Во время субботника территорию пляжа очистили от мусора. Помимо работников министерства природных ресурсов и экологии, в нем приняли участие представители различных органов исполнительной власти республики.
«Акция направлена на сохранение экологической чистоты и уникального природного богатства республики, создание комфортных условий для отдыха горожан и гостей столицы. Каждый собранный мешок — вклад в здоровье нашей экосистемы и будущее Дагестана!» — отметили в минприроды региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.