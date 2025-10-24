В Томске создадут покрытия для защиты спутников от перегрева

Одновременно в лаборатории создается керамическое покрытие нового типа на основе оксида иттрия, модифицированного наночастицами диоксида кремния. По предварительным данным, такой материал поглощает солнечное излучение в 2−4 раза меньше, чем традиционные пигменты — диоксид титана и оксид цинка. Это делает его перспективным для использования в будущих миссиях, включая аппараты, работающие на орбитах с высокой солнечной экспозицией. «Исследования оксида иттрия показали, что его отражательная способность заметно выше, чем у применяемых десятилетиями порошков. Мы рассчитываем, что новое покрытие позволит повысить энергетическую эффективность терморегулирующих систем без использования активного охлаждения», — отметил руководитель проекта Семен Юрьев.